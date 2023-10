Verso Milan-Juve, un assente sicuro e due recuperi per i bianconeri

Si avvicina la sfida tra Milan e Juventus. In casa dei bianconeri ci sono due recuperi ma anche un assente per il match

Al ritorno dalla pausa nazionali, il Milansarà impegnato nel big match contro la Juventus. La sfida è in programma domenica 22 ottobre alle 20:45 a San Siro. I rossoneri arrivano a questa partita come primi in classifica in solitaria. Dall’altra parte invece i bianconeri si trovano al terzo posto in classifica con 17 punti e cercheranno di vincere per portarsi a una sola lunghezza dai meneghini.

Assenti per il big match — Tra gli assenti per questo scontro diretto c’è sicuramente Alex Sandro. Il difensore è fermo da fine settembre per un infortunio rimediato in allenamento. Gli esami strumentali effettuati hanno dimostrato che il brasiliano dovrà restare ai box per ancora un mese e dunque non ci sarà per il Milan. Discorso diverso per Vlahovic e Chiesa, che invece potrebbero tornare a disposizione per la sfida contro i Diavoli.

