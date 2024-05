Sala: “San Siro non è abbattibile, ci sono due alternative…”

Il sindaco di Milano Beppe Sala ha parlato oggi del futuro di San Siro e della strada percorribile per salvare lo stadio del Milan

Giulia Benedetti Redattore 7 maggio - 19:42

Il Sindaco di Milano Beppe Sala è tornato a parlare del futuro di San Siro. Sullo stadio di Milan e Inter: “E’ la prova che la nostra via di provare a rigenerare San Siro è l’unica possibile. Anche la sentenza di oggi è un passo in più per dire che San Siro non è abbattibile, quindi ci sono due alternative”.

Le due alternative: “O riusciamo a convincere le squadre a rigenerare San Siro ed è una vittoria per la città; oppure, se ciò non avverrà, San Siro rischia di trasformarsi in qualcosa che perde un po’ del suo ruolo”.

C’è speranza: “San Siro è passato attraverso settimane e mesi difficili. Però possiamo sperare che attraverso questo lavoro realizzato da WeBuild ci possa essere l’opportunità per dargli una seconda vita”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.