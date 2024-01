Sala ci prova ancora: “So io qual è la scelta migliore per le due squadre…”

Il sindaco Beppe Sala non molla la possibilità di un futuro condiviso in cui Milan ed Inter restano in quel di San Siro. Ecco le sue parole

Beppe Sala ha parlato proprio in queste ore e non ha potuto fare altro che essere interrogato proprio sul nuovo stadio di Inter e Milan. Le due squadre si avvicinano sempre di più ad un addio definitivo all'impianto meneghino e stanno valutando delle opportunità nelle vicinanze. Proprio per questo motivo Sala prova ancora qualche appello disperato.

"Le società si sono sempre opposte all’idea di ristrutturare San Siro perché sostenevano, e non so se lo sostengono ancora, che c’era il rischio di andare lontano a giocare per due o tre anni. È chiaro che questo sarebbe stato un limite importante perché avrebbero perso molto in termini di biglietti e i tifosi non sarebbero stati così felici".

Una soluzione che pare essere ancora non semplice da trovare. Solo una cosa è certa, però, che il Milan sta facendo sul serio per il suo impianto di San Donato Milanese e la possibilità di un trasloco ufficiale è sempre più elevata.

