Sala: “Penso che il nuovo stadio si possa fare anche se in Italia è tutto complicato”

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala è tornato a parlare del nuovo stadio da costruire per Milan e Inter. Le sue parole

In esclusiva a Calcio&Finanza ha parlato il sindaco di Milano Giuseppe Sala che ha detto: “Sullo stadio continuo a pensare che si può fare. Purtroppo nel nostro Paese tutto è molto complicato: ci vuole pazienza però il percorso non è interrotto. Secondo me è avviato anche bene, ci vuole solo un po’ di pazienza. Credo che Marotta sia persona ragionevole, non ho mai avuto con lui nessun tipo di problema quindi continuiamo a lavorarci”. Queste le parole del sindaco di Milano Giuseppe Sala.

In esclusiva in una intervista rilasciata a Dazn ha parlato Mario Balotelli che ha detto: “A livello di club ho vinto tutto. Mi manca solo qualcosa con la Nazionale: è una delle cose che posso rimpiangere. Spero non sia troppo tardi. Tornare in azzurro è stato emozionante, ero veramente felice: non era una convocazione per una partita, ma è stato emozionante perché non me l’aspettavo. Il mio passaggio al Milan? Se qualche tifoso interista mi ha odiato, posso capirlo: ho dato tanto all’Inter ma ho anche sbagliato come nella storia della maglietta. Poi sono andato al Milan: non accetterei insulti razzisti, ma se mi ha insultato qualcuno, lo capisco anche”. Queste le parole di Mario Balotelli a Dazn in un'intervista.