Saelemaekers saluta il Bologna: “Un’avventura straordinaria, grazie a tutti”

Il belga, dopo l'anno in prestito a Bologna, tornerà al Milan, in attesa di capire il suo futuro. Queste le sue parole di saluto ai rossoblù

Nella scorsa stagione Alexis Saelemaekers ha giocato al Bologna, dando il suo contributo alla storica qualificazione in Champions League. Terminato il prestito, l'esterno tornerà al Milan, in attesa di capire il suo futuro. Per questo il belga ha salutato il club rossoblù con un video pubblicato su Instagram.