Saelemaekers: “Atalanta squadra forte ma possiamo prendere i 3 punti”

A pochi giorni dalla sfida contro l'Atalanta, l'esterno belga del Milan ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sport Mediaset.

La stagione è vicinissima ai titoli di coda e il duello per lo scudetto va in scena sempre nella città della Madonnina. Le due milanesi sono pronte a scendere in campo negli ultimi 180' del campionato per contendersi il tanto agognato tricolore. Il vantaggio del Milan vede favoriti gli uomini di Pioli che però hanno bisogno di collezionare quattro punti nelle ultime due gare per essere sicuri di aggiudicarsi lo scudetto. Domenica il Diavolo ospiterà l'Atalanta di Gasperini che vuole rincorrere il gruppo per un posto in Europa League. Una sfida difficile tra due squadre che vengono da momenti totalmente diversi, visti i risultati non esaltanti dei bergamaschi in questa stagione.