Saelemaekers: “C’è sempre stata la speranza di tornare, sogno di..”

Alexis Saelemaekers ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato del suo ritorno al Milan. Ecco le sue parole

Alexis Saelemaekers è tornato questa estate al Milan dopo aver vissuto un anno in prestito alla Roma. Non è un nuovo acquisto sulla carta, ma di fatto è come se lo fosse.

Il giocatore rimarrà nella rosa meneghina dopo due anni di prestito, pronto a convincere Allegri della sua bravura. Proprio il belga ha rilasciato delle dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport sul ritorno in rossonero.

Sugli obiettivi del Milan

“Tornare in Champions, ma pensiamo una partita alla volta. Fare più punti possibili. Sempre con i piedi per terra”.

Sugli obiettivi personali

“Il mio sogno è vincere altri trofei con il Milan. Sono tornato a casa per questo. Individualmente vorrei avere lo stesso rendimento dello scorso anno, giocare tante partite e aiutare la squadra a vincere”.

Tornare a casa

“Il Milan e la speranza di tornare qui ci sono sempre stati. A questo club, ai suoi tifosi, all’ambiente sono rimasto affezionato. Questa è la mia seconda casa“.