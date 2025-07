Milan, Bennacer in uscita: trattativa avanzata con un club arabo

Tra i giocatori del Milan in uscita c’è Isamel Bennacer, ormai prossimo a trasferirsi presso un club arabo. Ecco quale

Tra i giocatori in uscita in casa del Milan c’è Ismael Bennacer. Nelle ultime ore l’algerino è finito nel mirino dell’Al Ittihad di Gedda, club della Saudi Pro League.

Trattativa in corso

Le due società stanno lavorando per trovare un accordo per il trasferimento del centrocampista, che potrebbe portare 10 milioni nelle casse del Milan.

Fase avanzata

Il giocatore avrebbe voluto rimanere al Marsiglia, ma il club transalpino allenato da De Zerbi non ha confermato il prestito. Per questo motivo l’algerino si prepara a lasciare Milano per approdare in Arabia, con la trattativa che si trova ormai in una fase avanzata.