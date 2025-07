Milan, ecco di quali innesti hai bisogno: non ci sono dubbi!

Il Milan ha ancora bisogno di trovare degli innesti all’altezza per affrontare la prossima stagione. Ecco di cosa ha bisogno

Il mercato estivo è iniziato da più di 40 giorni, ma in casa del Milan si è ancora lontani dall’avere a disposizione la migliore rosa possibile per affrontare la prossima stagione. Ne è convinto anche Carlo Pellegatti, che ha avuto modo di esprimere il suo pensiero ai microfoni di TMW Radio.

Sull’amichevole di ieri contro l’Arsenal

“Ha perso 1-0, ha tenuto abbastanza bene in difesa, hanno faticato sulla destra, Leao ha giocato centravanti ma le cose più belle le ha fatte a sinistra”.

Sul centrocampo

“Ricci, se il Milan ha controllo di palla, lo si vede, ma quando il Milan soffre fa fatica, scompare. Non voglio sentir dire che anche se non arriva Jashari ne abbiamo sei a centrocampo, perché Musah non può giocare nei tre di centrocampo e anche oggi lo ha dimostrato”.

Sulla difesa

“Non ha portato molto questa partita ad Allegri, la condizione fisica è quella che è ma è anche un Milan che non vedremo mai in campionato. Non voglio sentire dire che tanto in difesa a destra siamo a posto, perché non è così. Serve un terzino”.

Bisogna trovare altri innesti

“Jashari pareggia l’uscita di Reijnders, se non arriva è un downgrade per ora, anche con Ricci e Modric”.