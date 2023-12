Sacchi schietto: “Il successo più difficile domani? Penso quello del Milan”

Sacchi ha detto la sua riguardo la società rossonera e soprattutto riguardo il prossimo incontro di Champions League. Ecco tutti i dettagli

Arrigo Sacchi fa il punto sulla situazione che sta attraversando la società rossonera e soprattutto su cosa servirà domani per poter mettere in difficoltà una corazzata come il Newcastle. Si parla di un match tutt'altro che semplice in cui le due squadre non si possono assolutamente permettere dei passi falsi. Ecco tutte le sue dichiarazioni.

"Intanto che comincino a vincere, poi si vedrà. Certo il Borussia Dortmund dovrà battere il Psg e non sarà semplice, ma la cosa più complicata mi sembra il successo del Milan. La fiducia ce l’ho, ma non vorrei illudermi: troppe volte, in questa stagione, i rossoneri non sono stati all’altezza. Non so di chi sia la colpa per un rendimento tanto discontinuo, di sicuro non si possono addossare tutte le responsabilità a Pioli".

Parole chiare che non lasciano scampo ad interpretazioni. Per Sacchi questo Milan sta deludendo e non poco, proprio per questo motivo ora la squadra proverà ad uscire da una situazione realmente complessa.

