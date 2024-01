Sacchi: “Riva? Il più forte attaccante italiano, era immarcabile”

Tra i tanti omaggi a Gigi Riva c'è quello di Arrigo Sacchi, che con l'ex attaccante del Cagliari ha vissuto la comune esperienza in Nazionale

Tra i tanti omaggi a Gigi Riva c'è quello di Arrigo Sacchi , che con l'ex attaccante del Cagliari ha vissuto la comune esperienza in Nazionale dal 1991 al 1996. Ecco le sue parole, rilasciate a La Gazzetta dello Sport : "Nessun dubbio: è stato il più forte attaccante italiano. Gigi Riva era immarcabile. Un fenomeno".

"Era stato un grandissimo giocatore ed era una grandissima persona. Umile, educato, modesto. Un uomo vero. Lui era il capodelegazione della Nazionale, mai una volta che sia stato invadente, mai una volta che abbia fatto pesare il suo ruolo o la sua personalità. Riva rispettava gli altri e aveva un grandissimo amore per la maglia azzurra".

