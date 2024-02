Sacchi: “I rossoneri stanno bene, difesa solida, la squadra è più compatta”

Arrigo Sacchi ha commentato sulle pagine della Gazzetta dello Sport la sfida di questa sera del Milan. Sulla classifica di Serie A...

Stefania Palminteri Redattore 18 febbraio 2024 (modifica il 18 febbraio 2024 | 18:53)

Arrigo Sacchi ha commentato sulle pagine della Gazzetta dello Sport la sfida di questa sera del Milan. Sulla classifica di Serie A ha dichiarato: "Ora il vantaggio è davvero importante. L'Inter non frenerà. Io continuo a pensare che i nerazzurri non si debbano sentire già arrivati al traguardo. Ma non credo che ci sia questo rischio, visto come hanno giocato con la Salernitana".

Il Milan può sorpassare la Juve: "I rossoneri li ho visti in Europa League contro il Rennes e hanno fatto una grande partita. Stanno bene, la difesa è più solida, la squadra è più compatta. Bisogna vedere come recuperano dalle fatiche della coppa. In ogni caso, vincendo contro il Monza, hanno la possibilità di superare la Juve".

Sul dominio dei nerazzurri: “Non siamo ancora alla perfezione, perché resto convinto che nella vita si possa sempre fare di più e meglio. Però questi passi in avanti sono evidenti e convincenti".

