Parla Sacchi: “Il Milan era troppo lungo, sorpreso dai contropiedi francesi”

I rossoneri escono sconfitti e ridimensionati dalla sfida di Champions League contro il Paris Saint Germain. Ecco le parole di Arrigo Sacchi

Il Milan dopo la sfida di ieri sera contro il Paris Saint Germain esce senza ombra di dubbio ridimensionato da quella che doveva essere la prima prova del nove di questa stagione. La squadra allenata da Stefano Pioli non è riuscita a mettere in campo la solita grinta e la solita aggressività. I rossoneri si sono fatti aggredire dai parigini e il risultato finale non lascia speranze.

Alla fine del match ha fatto il punto della situazione Arrigo Sacchi. Ecco le sue dichiarazioni: "A parte il risultato, che spesso in Italia condiziona i giudizi, osserviamo come i rossoneri sono stati in campo: erano lunghi, spesso sono stati sorpresi dal contropiede dei francesi".

L'ex tecnico ha poi continuato: "Non c’era connessione tra attacco e centrocampo e tra centrocampo e difesa". Questo è senza ombra di dubbio il problema principale su cui la squadra di Milano dovrà lavorare nel corso dei prossimi mesi.

