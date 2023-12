Sacchi verso Newcastle-Milan: “Comincino a vincere, poi si vedrà”

L'ex allenatore del Milan, interpellato da La Gazzetta dello Sport, si è espresso sulla squadra rossonera in vista dell'impegno di Champions

Sabato il Milanha subito una cocente sconfitta per 3-2 sul campo dell'Atalanta. Ora però i rossoneri dovranno rialzarsi, perché mercoledì ci sarà l'ultima partita del girone di Champions League contro il Newcastle a St James' Park.

Interpellato da La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi si è espresso in vista dell'impegno europeo: "Intanto che comincino a vincere, poi si vedrà. Certo il Borussia Dortmund dovrà battere il Psg e non sarà semplice, ma la cosa più complicata mi sembra il successo del Milan. La fiducia ce l'ho, ma non vorrei illudermi: troppe volte, in questa stagione, i rossoneri non sono stati all'altezza".

I problemi: "Non so di chi sia la colpa per un rendimento tanto discontinuo, di sicuro non si possono addossare tutte le responsabilità a Pioli. So, però, che quando si comprano soltanto stranieri il processo di ambientamento sarà lungo e faticoso".

