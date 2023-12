Sacchi: “Corsa Scudetto Inter? Il Milan potrà ancora dire la sua”

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan per quattro stagioni tra il 1987 e il 1991 e, successivamente, nel 1997, ha parlato in esclusiva...

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan per quattro stagioni tra il 1987 e il 1991 e, successivamente, nel 1997, ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' di oggi in edicola di Napoli-Inter di ieri sera allo stadio 'Diego Armando Maradona'. Queste le parole dell'ex tecnico meneghino sulla condizione dei rossoneri e sulla corsa Scudetto della Serie A.

"Ha sei punti di svantaggio, non è un distacco clamoroso. I rossoneri, però, devono trovare un equilibrio in campo, devono diventare una squadra. Credo che, se riuscirà a fare questo salto di qualità, allora il Milan potrà ancora dire la sua", l'opinione di Sacchi sulla questione".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.