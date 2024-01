Sacchi: “Mercato? Qualche nuovo volto sbarcherà a Milanello”

Nel suo fondo su La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato del Milan partendo dai motivi di una prima parte di stagione...

Nel suo fondo su La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato del Milan partendo dai motivi di una prima parte di stagione non all'altezza.

"Da che cosa dipendano questi alti e bassi è difficile da stabilire. Certamente molto hanno influito gli infortuni che hanno falcidiato la squadra di Pioli, ma a mio avviso gran parte delle ragioni di questo andamento stanno nel mercato estivo. Quando si comprano tanti stranieri, non abituati al campionato italiano e magari reduci da stagioni non brillantissime, è normale avere qualche problema di assemblaggio: i giocatori devono adattarsi non solo a un nuovo stile di calcio, ma anche a una nuova realtà sociale".

Milan in ritardo, ma ecco la ricetta per risalire: "Quando riescono a giocare «da squadra», i rossoneri sono in grado di tenere testa a chiunque. Si tratta di lavorare tanto in allenamento, per far capire ai giocatori i concetti-base che l’allenatore vuole trasmettere, poi anche sulle teste dei ragazzi. Il Milan è il Milan, questo non va mai dimenticato. Ha una storia magnifica alle spalle e deve cercare di portare avanti i suoi valori. Io credo che ce la possa fare, a patto che ci sia chiarezza d’intenti e che la società sia sempre dalla parte dell’allenatore, lo sostenga e lo aiuti".

Chiusura sul mercato: "Qualche nuovo volto sbarcherà a Milanello, va bene, ma non è da lì che possono giungere i miglioramenti, anche perché chi viene acquistato a gennaio ha bisogno di parecchio tempo per mettersi in forma e in sintonia con tutto il gruppo. Penso che il Milan abbia già le potenzialità e le soluzioni per migliorarsi. Intanto il recupero di qualche infortunato può aiutare Pioli, poi bisogna far sì che aumentino lo spirito di squadra e le motivazioni, oltre naturalmente al gioco".

