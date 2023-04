Sacchi: “Mi ha chiamato Galliani. Ci sono due modi per bloccare Leao”

“E come si possono dimenticare? Mi ha telefonato Galliani e mi ha detto: ‘Hai visto, Arrigo? Leao e Giroud hanno fatto proprio come Gullit e Van Basten!’. Già, gli ho risposto, però noi abbiamo fatto una partita d’attacco, abbiamo costretto il Napoli nella sua metà campo, questo Milan si è soprattutto difeso. Là dietro sono stati perfetti. E il gol è proprio simile: sono le coincidenze del calcio”.

“E puntualmente si è verificata questa situazione. Ci sono due modi per fermare Leao: l’anticipo o il raddoppio di marcatura. Il Napoli non ha fatto nessuna di queste mosse e ha preso gol. E poi la squadra di Spalletti era lunga, troppo lunga: come fai a organizzare il pressing e a difenderti bene in quelle condizioni?”.