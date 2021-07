Sabitzer, offerta dalla Premier ma…

Il Milan punta Marcel Sabtizer per il centrocampo di Pioli. Ma un club inglese sta complicando i piani del club di via Aldo Rossi

Redazione Il Milanista

Paolo Maldini e Frederic Massara continuano a lavorare per regalare a Stefano Pioli un nuovo trequartista. Il duo mercato sta valutando molti profili cercando di far combaciare le esigenze legate al bilancio.

Sabitzer è uno dei profili che è ritenuto ideale per il 4-2-3-1 di Stefano Pioli. L'austriaco, che si è messo in luce anche a Euro2020, infatti oltre a poter giocare come trequartista può essere schierato anche da esterno. Merito della sua duttilità tattica ma anche delle sue qualità tecniche.

Per questo prende sempre più quota l'ipotesi di Marcel Sabitzer del R.B Lipsia. Ma nelle ultime ore...

Sabitzer, arriva un'offerta dalla Premier

Secondo quanto riportato da todofichajes.com su Sabitzer, il cui contratto è in scadenza a giugno 2022, si sarebbe mosso anche un club di Premier League. Si tratta del Tottenham che avrebbe offerto al club tedesco 24 milioni di euro. Una cifra relativamente bassa considerando il valore dell'austriaco, ma il R.B. Lipsia pur di non perdere il ragazzo a zero è disposto a cedere il ragazzo a prezzo di saldo.

Molte testate infatti riportano come la richiesta del club della Red Bull oscilli tra i 18 e i 20 milioni di euro. Gli Spurs, invece, hanno deciso di offrire di più pur assicurarsi Sabitzer.

Sul Nazionale austriaco, oltre a Milan e Tottenham, ci sono altri club come l'Arsenal. I Gunners però non giocheranno le prossime competizioni europee, e gli Spurs, invece, giocheranno la Conference League, mentre la volontà di Sabitzer è quella di andare in un club che giocherà la Champions, competizione che il Milan giocherà la prossima stagione e che al momento mette i rossoneri in pole position sulla corsa all'austriaco.

Ma attenzione perché dalle retrovie starebbe guadagnando posizioni anche il Borussia Dortmund. Il club tedesco sarebbe una seria pretendente per Sabitzer e, oltre a giocare la prossima Champions League, permetterebbe al ragazzo di non cambiare nazione. Un vantaggio non poco.