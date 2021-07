BILD – Sabitzer a prezzo di saldo. Il Milan ci pensa

Secondo quanto riportato dalla BILD l'austriaco del Red Bull Lipsia può partire a prezzo di saldo. Il Milan ci pensa

Il club di via Aldo Rossi non si vuole svenare sul mercato: spenderà ma con criterio. E non sarà facile visto che molti giocatori seguiti sono (o sono stati) protagonisti con le proprie nazionali. E il valore dei loro cartellini lievita. E' il caso, ad esempio, di Damsgaard del Sampdoria: talento danese seguito da Maldini per il ruolo di trequartista.