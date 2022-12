Sabatini su De Ketelaere: “E’ un giocatore che sconta la sua valutazione”

“Come lo vedo? E’ uno di quei giocatori che sconta la sua valutazione, il prezzo che è stato pagato. E’ sempre sotto la lente di ingrandimento quindi gli potrebbe pesare ma deve trovare un ritmo più alto perché non è abituato ai ritmi della Serie A ma avrete rilevato anche voi che ha una grande sensibilità sul piede, non serve uno specialista. Ha delle movenze da giocatore importante ma deve trovare una maniera di alzare l’asticella del ritmo. Lo farà con qualche mese di apprendistato e io non credo che il Milan abbia sbagliato l’acquisto. Credo solo che si tratti di aspettarlo e di dargli un po’ di fiducia”.

“Certo che sono giocatori che arrivano in strutture già complete, in squadre che hanno già vinto come il Milan e che hanno i loro titolari per cui fanno un po’ di fatica. Non è che il ragazzo è arrivato, gli hanno dato una maglia da titolare e gli hanno detto ‘Vai in campo e fai sei partite poi vediamo’. Si fa sempre con il contagocce, inevitabilmente, lo dico senza polemica. Non è una provocazione. Giocare in una squadra che ha vinto recentemente il campionato con dodici titolari è dura. Gli manca continuità e bisognerà dargliela prima o poi”.