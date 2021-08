Pellegatti commenta le voci su Ramsey: “Incredibile e inaspettato”

Il Milan ha messo nel mirino un nome nuovo per la trequarti, e la possibilità che arrivi Ramsey rappresenta una vera e propria sorpresa.

Redazione Il Milanista

Aaron Ramsey è il nome nuovo per la trequarti del Milan. Il centrocampista gallese, in forza alla Juventus da due stagioni, potrebbe rappresentare una grande opportunità per il mercato rossonero. Il suo impatto in Italia non è stato sicuramente esaltante, soprattutto per via dei tanti infortuni che lo hanno colpito in questi due anni. Il giocatore, però, non può essere discusso, e proprio questo ha spinto il Milan ad effettuare dei sondaggi. La Juventus aprirebbe al prestito per lui, dato che i bianconeri hanno necessità di sfoltire la rosa di Max Allegri, soprattutto per provare gli assalti a Locatelli e Pjanic.

La trattative, inoltre, sarebbe agevolata anche dalla possibilità di usufruire del decreto crescita, in modo che il Milan paghi solo il 50% dello stipendio del gallese. Se così fosse, la cifra che dovrebbe sborsare il Milan sarebbe di circa sei milioni. Un'operazione che si rivelerebbe quindi abbastanza economica, e che darebbe la possibilità di portare agli ordini di Stefano Pioli un giocatore di esperienza.

Parla Pellegatti

Del possibile acquisto di Ramsey ha parlato il noto giornalista esperto di Milan Carlo Pellegatti, queste le sue parole: "Non mi sarei mai aspettato questa voce di mercato su Ramsey in prestito dalla Juventus. Non so quanta fame abbia, ha già giocato a grandi livelli. Non mi aspettavo che si diffondesse questa voce. Non ho verificato se interessa al Milan, peròRamsey non me lo sarei mai aspettato. Pur essendo un giocatore importante, che ha militato in grandi club e della Nazionale gallese, nella Juventus non ha potuto offrire quella qualità e quella continuità come quelle che servono in quel ruolo.

Ramsey trequartista non riesco ad immaginarlo nel Milan, pur essendo di eccellente livello. È un giocatore che ha sempre qualche problema, ma che non può mai offrire 5-6 partite di seguito. Come 'numero 10' sarebbe un giocatore di qualità, che migliorerebbe la rosa. Ma non so quanto servirebbe per il gioco di qualità. È una voce incredibile".