Sabatini: “Il problema del Milan è a centrocampo, su Pioli…”

Walter Sabatini ha analizzato il momento critico del Milan dopo la sconfitta rimediata in Champions contro il Borussia Dortmund. Queste le dichiarazioni rilasciate sui rossoneri ai microfoni di Cronache di Spogliatoio: “Il problema vero, endemico, del Milan, è il centrocampo. Non ha struttura, è fragile, passano tutti”.

Sul vero problema del Milan : “Mancano i mediani, non ci sono ruoli specifici, le partite praticamente le divorano gli avversari. Il Borussia, senza strafare, ha palleggiato come e dove voleva, addirittura fin dentro l’area di rigore del Milan”.

Su Pioli: “Ora bisogna proteggere l’allenatore, in un’altra epoca era già stato trovato addirittura il sostituto, poi l’hanno aiutato e l’hanno tenuto, lui ha rimesso fuori la testa, ha lavorato e nel giro di un anno ha vinto il campionato. Non direi che il problema del Milan sia l’allenatore. Il problema del Milan è stata una sopravvalutazione della rosa e della campagna acquisti: è stata la più normale degli ultimi 10 anni”.

