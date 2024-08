Ex Milan Rui Costa: “Un ex Serie A sarà il nuovo protagonista del Porto”

L'ex centrocampista del Milan Manuel Rui Costa ha parlato di un giocatore ex Serie A. sentite le sue parole...

In esclusiva a Record ha parlato l'ex rossoneroManuel Rui Costa che ora presidente del Porto ha detto: "Il mercato? Ripeto quello che ho detto all'inizio. I trasferimenti non si sono ancora concretizzati. Renato Sanches? Non si è ancora concretizzato tutto, anche se lui è già qui. Abbiamo recuperato un altro dei nostri ragazzi, che oggi sarà sicuramente molto apprezzato dai nostri tifosi”.