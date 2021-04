Rudi Garcia elogia Paquetà: “E’ molto bravo”

Ecco le parole di Rudi Garcia su Lucas Paquetà

MILANO - La Ligue 1 di questa stagione è un campionato estremamente competitivo, dove il PSG non è riuscito ad imporre il proprio ritmo alle altre. Forse l'obiettivo stagionale del club di Parigi è quello di vincere la Champions League, la coppa solo sfiorata la scorsa stagione in finale. Le possibilità di vittoria ci sono: tra ottavi e quarti di finale il club transalpino ha battuto sia il Barcellona che i campioni in carica della competizioni (e campioni del mondo) del Bayern Monaco. E ora dovrà vedersela con il Manchester City di Guardiola.

Al Milan Lucas Paquetà non era riuscito ad imporsi e a mostrare il suo valore ma in Francia sembra essere rinato: 27 presenze condite da 7 gole e 4 assist. E proprio sul brasiliano ex Milan e Flamengo il tecnico del Lione Rudi Garcia si è espresso così: "Paquetá è molto bravo, fornisce tanti assist e in campo ha un ottimo feeling con Depay. Aiuta i compagni e ha un grande spirito di squadra, questo aspetto è la sua grande forza. Lucas segna e qualche volta non dimentica di giocare anche per se stesso. Si fa trovare pronto in area ed è dotato di un ottimo tiro da fuori, ce ne sono davvero pochi come lui. È interessante vederlo maggiormente vicino alla porta come abbiamo fatto col Brest, anche se certamente serve equilibrio".