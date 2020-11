Rrahmani positivo. Niente Milan

MILANO – Altra defezione in casa Napoli. Oltre a Osimhen e Hysaj, infatti Gattuso dovrà fare a meno, per il match contro il Milan, anche di Amir Rrahmani risultato positivo al Covid-19. Ecco l’annuncio del club azzurro con un post su Twitter: “In seguito al tampone effettuato questa mattina, al rientro dalla propria nazionale, è emersa la positività al Covid-19 di Amir Rrahmani. Il calciatore, mai entrato in contatto con il gruppo squadra, osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio“. Ecco il post completo: