Questo Milan è un Caterpillar di record, vediamo quali

Il Milan di Stefano Pioli sta vivendo un'avvio di stagione da sogno. 10 vittorie e 2 pareggi in 12 match, la squadra è ancora imbattuta

Redazione Il Milanista

Dopo la serata di ieri, il Milan di Stefano Pioli esce con una sicurezza in più. Nessuna della big affrontate è riuscita a sconfiggerla. Segno di grande maturità da parte dei rossoneri ed di un gioco che continua a vincere e convincere. Nel derby di ieri sera il Milan ha pareggiato 1-1 con l'Inter di Simone Inzaghi, portando a casa il 12esimo risultato utile consecutivo. I rossoneri non hanno mai perso in questo avvio di stagione, forti anche della loro personalità, la quale non li fa mollare fino al fischio finale di ogni partita. La scia di imbattibilità continua, sono 10 i successi dei diavoli e solo 2 le gare terminate in parità. Solamente nel match di ieri sera e nella sfida al Juventus Stadium contro la formazione bianconera.

Con questo risultato i rossoneri tengono a distanza l'Inter a 7 lunghezze. Inoltre hanno battuto un'altro record, ovvero il Milan ha collezionato 32 punti nelle prime 12 gare in una stagione di Serie A, per la prima volta nell’era dei tre punti a vittoria. Il tecnico Stefano Pioli, in questa stagione non ha mai "steccato" un big match. Il Milan infatti è uscito vincitore con il risultato di 2-0 nella sfida dell'Olimpico contro la Lazio, ha ottenuto un pareggio con Juventus e Inter, ed infine ha battuto Roma ed Atalanta.

Il cammino verso il titolo è ancora molto lungo, soprattutto se il tuo rivale è il Napoli di Spalletti che anch'esso non intende fermarsi. I partenopei sono in cima alla classifica con i rossoneri a quota 32 punti. Anche loro con 12 vittorie e 2 pareggi. Il Napoli però dovrà affrontare ancora molti big match, già a partire dalle prossime due sfide. La prima in trasferta a Milano contro la Beneamata, e la successiva in casa contro la squadra di Sarri. Mentre nella sfida di domenica 19 dicembre affronterà proprio la rivale al titolo, ovvero il Milan di Stefano Pioli. La strada è ancora lunga e l'unica cosa che viene richiesta ai ragazzi è di impegnarsi ogni volta per la prossima sfida.