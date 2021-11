Milan-Sassuolo, è l’ora di Bakayoko contro i neroverdi

Oggi si giocherà Milan-Sassuolo, match valido per la 14esima giornata di Serie A. Ritroveremo in campo dal 1' minuto Tiemouè Bakayoko.

Oggi pomeriggio andrà in scena Milan- Sassuolo, match valido per la 14esima giornata di Serie A. La formazione rossonera dovrà trovare la vittoria per allungare la distanza dalle inseguitrici, prima tra tutte la Beneamata, che ieri ha battuto il Venezia con il risultato di 0-2. Inoltre il Milan vorrà ottenere il bottino pieno, poiché questa sera il Napoli se la vedrà con la squadra di Sarri e potrebbe perdere qualche punto. A San Siro rivedremo in campo dal 1' minuto Tiemouè Bakayoko , che finora ha collezionato solamente 7 partite tra campionato e coppa, sempre da subentrato.

Stefano Pioli inizia ad immaginare il Milan per i mesi futuri, ovvero quando avrà inizio la Coppa d' Africa ( 9 Gennaio- 6 Febbario 2022). In questo periodo i rossoneri perderanno sia Franck Kessie che Bennacer. Ecco perché Bakayoko è determinato a convincere tutti per tornare ad essere una risorsa importante soprattutto in vista della competizione africana. Il mediano viene premiato in seguito alla prestazione monstre contro l' Atletico Madrid, dove è entrato in campo a duemila ed ha recuperato innumerevoli palloni sfiorando anche la via della rete. Certamente anche oggi il francese ce la metterà tutta per dare il meglio di sé. Con l'unico scopo di convincere Pioli a puntare in pieno su di lui quando Kessie e Bennacer voleranno in Coppa d'Africa.