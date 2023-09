Verso Milan-Newcastle: il programma odierno dei rossoneri

Giorno di vigilia in casa rossonera. Domani Leao e compagni scenderanno in campo nella prima giornata di UEFA Champions League...

Giorno di vigilia in casa rossonera. Domani Leao e compagni scenderanno in campo nella prima giornata di UEFA Champions League contro il Newcastle di Sandro Tonali. Sarà una partita importantissima per gli uomini di Stefano Pioli che vorranno ripartire al meglio dopo la prestazione sottotono messa in campo al derby contro i cugini nerazzurri. Occhio però a non sottovalutare gli avversari, che hanno a disposizioni ottimi giocatori in grado di impensierire gli avversari. Scopriamo insieme il programma odierno dei meneghini.