Milan, fari puntati su Mohamed-Ali Cho, Massara osserva

Il mercato invernale è alle porte. Massara e Maldini si muovono per studiare qualche colpo. Nelle ultime ore è spuntato il nome di M. Ali-Cho

Si avvicina il mercato di gennaio e si iniziano ad accostare i primi nomi. In Casa Milan Massara e Paolo Maldini stanno facendo un lavoro ottimale. I due dirigenti sono impegnati su più fronti. Seguono la situazione rinnovi : la società infatti sta anticipando i rinnovi di tutti i calciatori che occupano un ruolo fondamentale in rossonero. Sul fronte cessioni hanno le idee precise ed hanno comunicato ai diretti interessati che purtroppo non rientrano nel progetto del club. Infine studiano profili nuovi da inserire in rosa. Infatti lo scopo dei due dirigenti rossoneri è quello di apportare alla formazione di Stefano Pioli, due tre innesti di livello per far competere la squadra fino in fondo per la lotta scudetto. I nomi accostati alla squadra di via Aldo Rossi sono tanti. Tra questi vi è Mohamed- Ali Cho.