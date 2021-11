Il Milan sfida i bianconeri, colpo in vista dal Sassuolo?

Un altro giovane italiano si sta mettendo in mostra in questo avvio di stagione. Si tratta di Davide Frattesi in forza al Sassuolo.

Redazione Il Milanista

Manca poco più di un mese all' apertura del calciomercato invernale. Tutte le società stanno analizzando le proprie rose per capire dove intervenire per rinforzare la squadra, in vista della seconda parte di campionato. In questo avvio di stagione moltissimi calciatori che militano fra le squadre di media-piccola fascia si sono messi in luce. Più di qualche talento ha stregato gli occhi degli osservatori, i quali stanno studiando i colpi per bruciare le concorrenze. Uno tra questi è il talento del Sassuolo Davide Frattesi. Il centrocampista nero-verde sta avendo una crescita esponenziale nelle ultime settimane ed è stato accostato a grandi club tra cui anche il Milan. Il classe 99' guidato dal tecnico Alessio Dionisi, dopo un'avvio di stagione difficile si è preso lo scettro del centrocampo. Ha scalato le gerarchie dell' allenatore ed è diventato un titolare inamovibile. Anche in fase realizzativa l' ex giallorosso è migliorato, segnando ben tre reti nelle ultime cinque giornate, contro Venezia, Juventus e Udinese.

Frattesi ha sempre avuto una buona confidenza con il gol e lo ha dimostrato anche nella scorsa stagione in Serie B con il Monza. Infatti lo scorso anno il centrocampista ha messo a segno ben 7 reti. Il giovane italiano grazie alle sue ottime prestazioni sarebbe finito nel mirino di diversi club della Serie A. Tra queste troviamo; Milan, Juventus e Napoli. I rossoneri potrebbero vedere nel ragazzo una valida alternativa all'ormai partente Franck Kessie. Frattesi avrebbe dovuto affrontare i diavoli proprio domenica, ma è stato squalificato con la prova tv.

Anche Luigi di Biagio, ex CT dell' Under 21 è intervenuto a "Fantacalcio Serie A Tim", parlando del rendimento del neroverde :" Frattesi? Arriverà anche lui in nazionale".