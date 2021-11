Milan, tutti i numeri di una difesa che fa acqua, specialmente senza Tomori

La difesa rossonera continua a non convincere. Troppi sono i goal subiti dalla difesa di Stefano Pioli. Ben 15 in sole 13 apparizioni.

Il Milan vanta di soli due clean sheet nelle ultime 13 giornate di Serie A. 15 i goal subiti in 13 partite dalla formazione di Stefano Pioli. Ma la vera preoccupazione è la condizione di Fikayo Tomori. Il calciatore inglese ha un problema all' anca e rischia di saltare anche il match di Champions League contro l' Atletico Madrid. L'ultima volta che gli uomini di Pioli avevano subito 4 reti era nel febbraio 2020 contro l'Inter, gara terminata 4-2. 650 giorni dopo i rossoneri escono sconfitti dall' Artemio Franchi, la difesa rossonera questa volta ha vacillato più delle altre volte, concedendo troppo agli avversari. Contro la viola mancavano due terzi della difesa titolare (Calabria, Tomori e Romagnoli 90' min in panchina). Le redini difensive sono state affidate a Gabbia, quarto centrale nelle gerarchie dei diavoli. La mancanza dell' imponente difensore inglese si è sentita molto. Tomori infatti è sempre stato presente in campo ed ha dimostrato tutte le sue caratteristiche principali tra cui la solidità.