Ronaldo: “Inter-Juve per lo scudetto? Dove mettiamo il Milan?”

MILANO – Domani sera a San Siro si affronteranno Inter e Juventus. Un match importante per entrambe le formazioni che vogliono lanciare la sfida scudetto al Milan, primo in classifica. Un match che entrambe le squadre vogliono vincere dopo le non ottime prestazioni in Coppa Italia. INTER – I nerazzurri recuperano Sensi e Darmian. Conte però continuerà con il suo undici tipo: Hakimi titolare a destra e Young a sinistra. In mediana Vidal affiancherà Brozovic e Barella In attacco confermato Lukaku (in cerca ancora del primo gol alla Juve) vicino a Lukaku. JUVENTUS – Pirlo non recupera Alex Sandro, Cuadrado, Dybala e De Ligt ma per il delicato match di domenica sera riavrà, seppur no nella migliore condzione, McKennie e Chiesa. Sugli esterni ancora spazio a Danilo e Frabotta. In difesa sicuro del posto è Bonucci. Affianco a lui ballottaggio tra Chiellini e Demiral. Centrocampo composto da Chiesa, Bentancur, Rabiot e Ramsey. Attacco composto da Morato e Critiano Ronaldo.

A parlare del match di domani sera, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto l'ex attaccante di Inter e Milan Ronaldo. Il Fenomeno ha parlato così della partita esaltando però la stagione del Milan: "Se vale per lo scudetto? Con più di mezzo campionato da giocare? No vale solo per l'autostima, per capire quanto si è pronti a lottare a quel livello. Se invece intende che lo scudetto se lo giocheranno loro due ci sta, ma il Milan non ce lo mettiamo? Questa stagione è molto particolare: da campionato con sorpresa finale. E il Milan mi sta sorprendendo: calcio offensivo, veloce, giocatori di qualità. E poi, Ibrahimovic: lui ha sempre detto di considerarmi un idolo, io lo considero un caso forse unico, un esempio che fa bene al calcio. Se anche non avessi avuto tutti gli infortuni che ho avuto, non sarei mai arrivato a 40 anni come lui. Mai".