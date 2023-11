Milan, Romero e Pellegrino in partenza a gennaio? La strategia

Il Milan sta valutando le mosse di mercato per la sessione invernale: i due argentini potrebbero partire dopo aver trovato poco spazio finora

Questo periodo della sosta per le nazionali è anche tempo per riflessioni e bilanci. Il Milanin questo momento sta pensando a come muoversi nella sessione di mercato invernale, sia in entrata che in uscita.

Come riferisce oggi La Gazzetta dello Sport, ci sono due giovani rossoneri che potrebbero partire a gennaio. Si tratta di Marco Pellegrino e Luka Romero. Entrambi arrivati in estate, fino ad ora hanno trovato davvero poco spazio, chiusi da giocatori più importanti ed esperti.

L'intenzione del Milan quindi sarebbe quella di trovare per entrambi una soluzione in prestito a gennaio. Il club rossonero vorrebbe consentire ai due argentini di avere maggiore minutaggio anche per valutarne il futuro in vista dell'estate.

