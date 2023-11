Milan-Udinese: a destra ancora spazio a Romero, ecco la prima da titolare

Sabato sera alle ore 20:45 il Milan di Stefano Pioli ospiterà in casa l'Udinese di Cioffi, nel match valevole per l'11a giornata di Serie A

Sabato sera alle ore 20:45 ilMilan di Stefano Pioli ospiterà in casa l'Udinese di Cioffi, nel match valevole per l'11a giornata di Serie A. Il tecnico rossonero dovrà fronteggiare le tante assenze, e nella gara contro i friulani potrebbe confermare dal 1' minuto un giovane calciatore. Parliamo ovviamente di Luka Romero, che nella sfida contro i partenopei è entrato in campo al posto di Pulisic. Con l'americano e Samuel Chukwueze ancora out, sabato sera contro l'Udinese a San Siro l'attaccante esterno di destra sarà con ogni probabilità Luka Romero: per l'ex Lazio si tratterà della prima volta da titolare con la maglia del Milan. Vedremo dunque come risponderà sul campo il gioiellino argentino.