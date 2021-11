Romagnoli a Prime Video: “Possiamo farcela, Champions sia abitudine”

Le dichiarazioni rilasciate alla stampa prima del match di San Siro fra Milan e Porto. Sfida questa valida per la quarta giornata di UCL.

Questa sera è l'ultima chiamata. Al Milan di Pioli resta solo un jolly, l'ultimo, da giocare per rimanere aggrappato a questa Champions League che ha agognato per tanto, troppo tempo. I rossoneri sono a zero punti dopo 3 giornate. Oggi, contro il Porto, c'è obbligo assoluto di vittoria. Alessio Romagnoli è intervenuto nel pre-partita del match ai microfoni di Prime Video. Queste le sue dichiarazioni.