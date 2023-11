Romagnoli: “Milan? Avevo un accordo con loro e poi si e deciso di non…”

Alessio Romagnoli, ex difensore del Milan ha parlato ai microfoni di "CittàCeleste" della sua nuova avventura con i biancocelesti...

Alessio Romagnoli, ex difensore delMilan ha parlato ai microfoni di "CittàCeleste" della sua nuova avventura con i biancocelesti e non solo. Queste le sue parole:

Come mai la Lazio ti ha mandato via a zero?

“Non lo so, ma è una domanda che va fatta ai direttori dell’epoca e non a me. Non mi sono sentito abbandonato, ma avevo un accordo con loro e poi non si è deciso di continuare. Loro hanno fatto altre scelte, io ho fatto le mie ed è finita così, in modo molto sereno e pacifico. Con il Milan ho passato sette anni, l’ho sempre detto: è un periodo della mia vita molto bello e che porterò sempre nel mio cuore. Potrò solo parlare bene del Milan”.

Sulla 13:

"Anche questa è una domanda a cui faccio fatica a rispondere (ride, ndr). È il numero di Nesta, piace a ogni difensore italiano. Ma ho anche altri numeri a cui sono molto legato, che al Milan non potevo prendere. Uno era ritirato, il 6 di Baresi. E da lì il 13 è diventato il mio numero. L’ho preso su consiglio di Galliani, da lì diventò il mio numero. Ma non è un 13 solo milanista, è anche laziale perché era il13 di Nesta”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.