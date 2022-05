Milan, per Romagnoli incontro positivo con i biancocelesti

Il capitano rossonero è in scadenza di contratto e potrebbe lasciare Milano. Capitolini in vantaggio ma spuntano altri interessamenti.

La squadra che su tutte è interessata al calciatore è quella che il nativo di Anzio tifa fin da bambino. La sua fede per i colori biancocelesti potrebbe fare la differenza nella sua scelta per il futuro. Il patron biancoceleste Claudio Lotito e l'entourage di Romagnoli si sono confrontati più volte per trovare l'accordo sulle cifre dell'ingaggio. Offerta iniziale intorno ai 2,5 milioni più bonus , mentre Enzo Raiola chiede una parte fissa più sostanziosa. L'impressione è che si possa trovare un accordo sui 3 milioni di euro con l'inserimento di qualche bonus misto (uno più semplice da ottenere, altri meno). Al momento quindi la squadra capitolina sembra essere in vantaggio nell'operazione ma ancora la fumata bianca non c'è stata. Lotito attende anche una certezza sull'uscita di Acerbi per tentare la chiusura dell'operazione.

L'unica squadra in concorrenza per il classe 95' sono i bianconeri di Agnelli, alla ricerca di un sostituto di Chiellini. La squadra torinese resta però più defilata e proprio Acerbi potrebbe vestire la maglia della Vecchia Signora. Non mancano inoltre sirene dall'estero per il capitano rossonero. Il Barcellona è già da tempo sulle sue tracce e il Chelsea, secondo un'indiscrezione delle ultime ore, ha fatto un sondaggio per il calciatore. Per il momento, come detto, dalle parti di Londra hanno solo chiesto informazioni. Inoltre i Blues attendono di conoscere quale sarà il futuro societario in merito alla questione Abramovic - costretto a cedere il club per i suoi rapporti politico-economici con Putin.