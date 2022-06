Milan, Romagnoli biancoceleste? Lotito vincolato dalla cessione di Acerbi

Lotito è da tempo sulle tracce dell'attuale capitano del Milan. Proseguono i colloqui ma molto dipende dall'uscita di Acerbi.

Il futuro di Alessio Romagnoli è lontano da Milano. Dopo sette stagioni con la maglia rossonera il nativo di Anzio si cimenterà con una nuova esperienza. Da capitano a parametro zero, la sua storia si chiude con la festa al Mapei Stadium con uno scudetto alzato nel cielo di Reggio Emilia tra il boato del pubblico rossonero.

Sono sempre più insistenti le voci di mercato che prospettano un suo ritorno a Roma , stavolta sponda biancoceleste, la squadra che tifa fin da bambino. I colloqui tra il patron Claudio Lotito e l'agente del calciatore, Raiola - prima Mino poi Enzo - ci sono stati e il presidente capitolino sta cercando la giusta intesa con l'entourage di Romagnoli. Le richieste del numero 13 rossonero sono di circa 3,3 milioni di euro a stagione, i biancocelesti si sono spinti fino a 2,8 . Quello che circola è che intorno ai 3 milioni di euro in parte fissa o con l'inserimento di qualche bonus (facilmente raggiungibile) si possa chiudere.

Tuttavia un ostacolo alla trattativa sarebbe rappresentato dalla presenza di un calciatore nelle file di Maurizio Sarri. Si tratta di Francesco Acerbi, in uscita dai biancocelesti visti i rapporti ai minimi storici con la tifoseria. Il classe 1988, lo scorso ottobre, ha firmato un rinnovo che lo lega agli aquilotti fino al 2025 a 2,5 milioni di euro a stagione. Una cifra importante per le casse della squadra romana, specie se si considera che al termine del contratto Acerbi avrà 36 anni. Per questo motivo il possibile arrivo di Romagnoli è fortemente legato all'uscita del centrale biancoceleste classe '88.