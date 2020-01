Roma, per sostituire Zaniolo occhi su Suso e Politano

MILANO – Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di SkySport, si è così espresso sul calciomercato della Roma a riguardo della sostituzione dell’infortunato Nicolò Zaniolo: “Su Politano rimane sempre vigile il Milan che nei giorni scorsi ha incontrato proprio gli agenti del calciatore per capire la fattibilità dell’operazione. Più indietro Napoli e Fiorentina, anche loro alla ricerca di un rinforzo in attacco. Milan e Roma quindi in prima per un duello che si accenderà già nelle prossime ore. Per Politano sarebbe un ritorno quello in giallorosso, squadra nella quale è nato e cresciuto calcisticamente senza mai esordire. Il prestito al Perugia, la comproprietà con il Pescara. Poi la cessione al Sassuolo e l’Inter. Ora nuovamente la Roma. Questa volta però in una veste del tutto diversa. Da calciatore vero, da rinforzo importante per le ambizioni Champions League. Capitolo Suso. Rimane un profilo da sondare per i giallorossi, per caratteristiche tecniche e ruolo in campo. Ma per adesso non si registrano contatti tra le parti. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live