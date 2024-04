Verso Roma-Milan: al pranzo UEFA per i rossoneri sarà presente Furlani

Come di consueto accade prima delle gare valide per le coppe europee, anche oggi andrà in scena il pranzo UEFA tra le dirigenze...

Stefania Palminteri Redattore 18 aprile 2024 (modifica il 18 aprile 2024 | 13:50)

Come di consueto accade prima delle gare valide per le coppe europee, anche oggi andrà in scena il pranzo UEFA tra le dirigenze di Roma e Milan e una delegazione della UEFA. In rappresentanza del club di via Aldo Rossi, sarà presente anche Giorgio Furlani, amministrato delegato rossonero. Tra le fila del club capitolino, invece, dovrebbe presidiare all'appuntamento Lina Souloukou, braccio destro della famiglia Friedkin. La gara tra le due compagini si giocherà questa sera alle ore 21:00 presso lo stadio Olimpico di Roma. In palio l'accesso al prossimo turno d'Europa League, ovvero le semifinali.

DOVE VEDERE ROMA-MILAN:

Data: giovedì 18 aprile 2024

Ore: 21.00

Stadio: Olimpico, Roma

TV: DAZN, Sky, Rai1

Web: ilMilanista.it

