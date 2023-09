MOVIOLA | Gli episodi più controversi di Roma-Milan

E' terminata da pochi minuti la sfida Roma vs Milan . Andiamo a vedere le decisioni più controverse prese della classe arbitrale durante il match tramite la nostra moviola targata ilMilanista.it.

Minuto 7 - Rapuano viene richiamato dal Var per rivedere al monitor un contatto in area tra Rui Patricio e Loftus-Cheek. Il contatto è lieve, ma l'arbitro lo giudica comunque meritevole di un calcio di rigore. Decisione borderline.

Minuto 35 - Celik trattiene per i pantaloncini Leao in modo plateale: l'arbitro sbaglia a non estrarre il cartellino giallo.