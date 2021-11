Roma-Milan, la moviola del match dell’Olimpico: gli episodi dubbi

Ieri allo Stadio Olimpico di Roma è andata in scena l'11esima giornata di Serie A fra il Milan di Pioli e la Roma di Mourinho.

Redazione Il Milanista

Ieri sera alle 20:45 è andato in scena il big match fra il Milan di Stefano Pioli e la Roma di Jose Mourinho. Una sfida affascinante, capace di regalare negli anni sempre tantissimo spettacolo. La redazione de ilMilanista.it ha raccolto gli episodi maggiormente controversi dal match dell'Olimpico, suddivisi fra primo e secondo tempo.

PRIMO TEMPO

7′ Ammonito Zaniolo per proteste veementi nei confronti del guardalinee per un calcio d’angolo non concesso.

25′ GOL MILAN 0-1! Alla battuta della punizione dal vertice sinistro dell’area va Ibrahimovic che spara un destro rasoterra sul palo di Rui Patricio che rimane di sasso.

26′ Ammonito Ibrahimovic a causa di una esultanza provocatoria nei confronti del pubblico dell’Olimpico.

38' Gol annullato al Milan. Ibra serve Leao, che prima fa uno scavetto a Rui Patricio e poi può appoggiare in rete. C'era però fuorigioco sul passaggio all'attaccante svedese rossonero.

41′ Ammonito Theo Hernandez per un'entrata in netto ritardo su Zaniolo. Perdonato una prima volta, Maresca non ha fatto più sconti al francese.

SECONDO TEMPO

49′ Ammonito Mancini per una trattenuta prolungata su Leao che lo aveva saltato. Giusta la decisione di Maresca.

50′ Gol annullato al Milan: lancio lungo sulla punizione per Ibrahimovic che controlla di petto e di destro incrocia sul palo lontano. Fuorigioco millimetrico però dello svedese, leggermente più avanti dell'ultimo uomo giallorosso, Bryan Cristante.

54′ Calcio di rigore per ilMilan: Ripartenza rossonera, Theo suggerisce per Ibra che cade sul contatto di Ibanez, per Maresca è rigore. Il VAR lo richiama ipotizzando un "chiaro ed evidente errore". Il direttore di gara però decide di punire l'ostruzione del difensore giallorosso che frana addosso allo svedese e conferma, a nostro pare giustamente, la prima decisione.

66' Espulso Theo Henandez! Il francese accumula la seconda ammonizione per un intervento falloso al limite dell’area su Pellegrini. Maresca non vede però la carica di Felix su Krunic, fallosa, da cui scaturisce l'azione.

67' Ammonito Davide Calabria per le veementi proteste conseguenti all'espulsione di Theo Hernandez. A detta del capitano rossonero infatti, c'era fallo su Krunic nei momenti immediatamente precedenti del fallo di Theo Hernandez su Pellegrini.

76' Ammonito Giroud per un gomito alto in un contrasto areo con Zaniolo. Decisione forzata.

80' ammonito Kessie perchè dopo un fallo a Zaniolo, reagiste malamente sull'esterno giallorosso, cercando poi di far perdere tempo. Un pò severo Maresca. Anche Zaniolo aveva fatto il suo nel battibecco.

90’+2′ Contatto in area tra Bakayoko e Afena-Gyan; il VAR controlla ma anche per la tecnonlogia è tutto regolare.

90+4 Protesta a Roma per un possibile fallo di Kjaer su Pellegrini. Il dannese però interviene regolarmente, col ginocchio, sul palloe.

90+7 Ammonito Vertout per fallo su Tonali che, recuperato il pallone, si stava lanciando in ripartenza.