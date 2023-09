Roma-Milan 1-2, il commento: Giroud e Leao sbancano l’Olimpico

Il Milan prende subito il controllo del possesso in avvio. I rossoneri passano subito in vantaggio dopo 9 minuti. Dopo la revisione l'arbitro concede un rigore per fallo di Rui Patricio su Loftus-Cheek. Dal dischetto Giroud è glaciale per l'1-0. Al 22' c'è la seconda grande occasione per il Milan: perfetto cross di Theo dalla sinistra, Pulisic arriva benissimo sul pallone, ma Rui Patricio mette in angolo con una grande parata. Al 30' la Roma perde uno degli uomini migliori: Aouar alza bandiera bianca per un problema muscolare e al suo posto entra Pellegrini. La squadra di Pioli continua a fare la partita, mostrando di avere più gamba e reattività rispetto agli avversari. Ogni accelerazione di Lea sembra incontenibile per la difesa di Mourinho. Al 44' una sgasata di Theo manda nel panico la Roma: bravo Smalling a chiudere in angolo. Dopo 4 minuti di recupero il Milan porta negli spogliatoi un vantaggio decisamente meritato.

La cronaca del secondo tempo

Il Milan comincia la ripresa ancora con il possesso del pallone. E il raddoppio arriva dopo appena 3 minuti. Gran cross di Calabria sulla destra, Leao in caduta sfrutta la marcatura blanda e in mezza rovesciata conclude perfettamente, con la palla che bacia il palo ed entra in porta. Al 51' altra avanzata di Leao che serve Loftus-Cheek: la conclusione è deviata in corner. La Roma prova timidamente ad alzare il baricentro, ma il Milan è padrone del campo. Al 60' i rossoneri rimangono in 10 per il rosso a Tomori, espulso dopo aver subito la seconda ammonizione per un fallo su Belotti. Pioli corre ai ripari e inserisce Kalulu per Loftus-Cheek. Al 69' primo squillo della Roma, con il classico tiro a giro di El Saarawy, respinto da Maignan. Pioli si copre inserendo Pobega per Giroud, mentre Mourinho inserisce Lukaku e Spinazzola per Celik ed El Shaarawy. Al 72' è proprio il belga a tentare la conclusione, alta sulla traversa. Il tecnico rossonero poi decide di cambiare le sue frecce d'attacco per dare freschezza: dentro Chukwueze e Okafor, fuori Pulisic e Leao. Forte della superiorità numerica, la Roma prova a spingere, ma il Milan non si scompone. Nei minuti di recupero però i giallorossi accorciano: bello sprint di Spinazzola che rientra e conclude verso la porta, con la deviazione di Kalulu che beffa Maignan per l'1-2. Poco dopo ci prova Zalewski con un tiro deviato in angolo dalla difesa. Nel restante recupero i rossoneri tengono dietro. Tre punti pesanti per la squadra di Pioli, che va alla pausa a punteggio pieno.