Rodrigo Ely: «Al Milan era come giocare alla Play. In Spagna sto bene»

Rodrigo Ely, difensore dell’Almeria con un passato in Italia al Milan, ha rilasciato un’intervista a Gianlucadimarzio.com.

Redazione Il Milanista

Rodrigo Ely, difensore dell’Almeria con un passato in Italia al Milan, ha rilasciato un’intervista a Gianlucadimarzio.com.

PASSATO AL MILAN – «Mamma mia, era come vivere nella PlayStation. Il giorno prima giocavo a casa mia e quello dopo ero lì con i miei idoli, alcuni dei migliori giocatori della storia. Mi dispiace per com’è finita, speravo in un epilogo diverso. Ma il Milan lo guardo ancora, sempre. E sono il primo tifoso per lo Scudetto. Hanno lavorato molto bene in questi anni, se lo meritano».

SPAGNA – «Qui sto proprio bene, e poi sono cresciuto nel tempo. Comunque ho fatto 100 presenze in B e nel calcio non dev’essere sempre tutto e subito».

BENZEMA – «Speciale, completissimo. Fa sembrare facile tutto quello che per gli altri è difficile. I controlli, la visione, il tiro. Sembra che non faccia mai uno sforzo. Per tutti gli altri sono cose impossibili, e lui le fa con una calma e una brillantezza di un altro mondo».

Dal 2010 al 2012 Rodrigo Ely ha giocato con la Primavera del Milan; nella stagione 2012-2013 è stato ceduto in prestito alla Reggina, con la cui maglia ha giocato 3 partite in Coppa Italia e 27 partite nel campionato di Serie B, nel quale ha anche segnato un goal . Nell'estate 2013 è passato in prestito al Varese, sempre nel campionato italiano minore.

Il 21 luglio 2014 è passato a titolo definitivo all'Avellino, firmando un contratto annuale che lo ha legato alla società irpina sino al 30 giugno 2015.

Il 9 giugno 2015 è stato ufficializzato il suo ritorno al Milan, che aveva lasciato soltanto un anno prima. Con la squadra rossonera ha esordito il 17 agosto seguente, nel terzo turno preliminare di Coppa Italia vinto per 2-0 a San Siro contro il Perugia. Ha debuttato in Serie A il 23 agosto 2015, durante la prima partita di campionato persa dal Milan per 0-2 in casa della Fiorentina.