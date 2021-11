Roma – Milan, Rocchi sospende Maresca dopo l’arbitraggio di ieri

Il capo degli arbitri ha deciso di sospendere il direttore di gare di Firenze dopo l'arbitraggio di ieri sera all'Olimpico

Sky Sport ha rivelato che il capo degli arbitri è rimasto insoddisfatto in particolare per il rigore concesso al Milan. Dopo che il VAR Mazzoleni aveva richiamato Maresca, il fischietto di Napoli ha confermato comunque il calcio di rigore per i rossoneri.