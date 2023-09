Rocchi: “VAR? La differenza vera la fanno comunque gli arbitri in campo”

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha parlato dopo le partite di questo turno di Serie A. Ecco le sue parole...

In esclusiva a Dazn ha parlato Gianluca Rocchi che ha detto: "Bisogna essere chiari: chi decide è l'arbitro in campo. Il VAR interviene solo quando la decisione è sbagliata. Oggi il protocollo VAR è largo ma stretto allo stesso tempo e non si può andare a rivedere tutto. Quando si è di fronte a un episodio chiaro allora si deve intervenire”.

Ancora le sue parole — “Abbiamo fatto un incontro di recente con gli allenatori e ci hanno fatto presente che vogliono un arbitro che decida in campo. La differenza vera la fanno proprio gli arbitri in campo: il VAR è una tecnologia straordinaria e ha cambiato la vita a noi e al calcio in generale ma deve intervenire solo quando l'errore è chiaro".

