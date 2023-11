Rocchi sul gol annullato al Lecce: “Decisione corretta, vi spiego”

Ieri, nel corso della puntata di Open Var, in onda su Dazn, Gianluca Rocchi ha parlato di quell'episodio. Le parole del designatore: "La decisione tutto sommato è corretta. Ho sentito parlare di volontarietà o meno, ma non serve. Da appassionato di calcio capisco che si faccia fatica ad accettare quella decisione, ma diamo una linea uniforme. Siamo arrabbiati: non è che per forza qualcuno debba cadere a terra per ottenere un rigore o un fallo".