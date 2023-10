Calciomercato, il Milan accelera: “Previsti due colpi a gennaio! I nomi”

Il Milan lavora sul fronte del calciomercato sia per quanto riguarda il futuro (con uno sguardo già puntato alla prossima estate), sia in vista della finestra invernale. Già perché, stando alle ultime news, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada avrebbero effettivamente intenzione di intervenire a gennaio per regalare forze fresche a Stefano Pioli .

Andando ancor più nello specifico, nelle idee della dirigenza rossonera ci sarebbe spazio per diversi colpi di calciomercato in entrata. Il Milan infatti starebbe lavorando su parecchi tavoli e avrebbe già messo in preventivo due nuovi acquisti in particolare: ecco quali sarebbero e i nomi su cui sta lavorando il Milan ora <<<