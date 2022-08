Mancini: “De Ketelaere? Ha qualità importanti. Milan in prima fila per…”

Inevitabile un pronostico sulla lotta Scudetto: “Milan, Inter e Juve sono davanti a tutti – afferma Mancini -. Poi vedo Roma e Napoli. I rossoneri dovranno confermarsi, come non è riuscito all’Italia? Soprattutto per sfortuna… Io credo che l’entusiasmo dei giovani possa durare, Pioli ha dato alla squadra un gioco sicuro. L’estate ha trasmesso segnali confortanti, ma il calcio vero deve ancora cominciare”.

La passata stagione il Milan ha conquistato lo Scudetto grazie all’esplosione di alcuni calciatori, uno su tutti Rafael Leao, eletto miglior giocatore della Serie A: “La sua vera forza sono i margini di miglioramento – prosegue Mancini -. Può crescere ancora tanto e sta già facendo tanto.Così come può crescereTonali. Per entrambi dovrà essere la stagione della maturità definitiva. De Ketelaere? Ha qualità importanti, atletiche e tecniche. E’ giovane e serve prudenza, ma non gli manca nulla per diventare un crac”