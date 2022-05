Donadoni: “Milan-Atalanta sarà bellissima. L’obiettivo è quello…”

L'ex calciatore Roberto Donadoni, , è stato intervistato nell'edizione di Bergamo del Corriere oggi in edicola.

L'ex calciatore Roberto Donadoni, 287 presenze in rossonero e una lunga striscia di successi, è stato intervistato nell'edizione di Bergamo del Corriere oggi in edicola. Donadoni è infatti orginario della bergamasca e ha iniziato la sua carriere proprio all'Atalanta prima di approdare a Milanello. L'ex ct della nazionale ha parlato della sfida tra Milan e Atalanta, oltre che della corsa per lo Scudetto.